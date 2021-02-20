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Светодиодный светильник Vitaluce V4605-1/1S, LED 38Вт, 3900-4200K

Артикул: 309429
Светодиодный светильник Vitaluce V4605-1/1S, LED 38Вт, 3900-4200K
7 762 руб. 

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Артикул: 309429
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 324 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Стильхай-тек
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт42
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см95
Длина, см62
Форманестандартная
Цвет каркасачерный
Цвет плафоначерный
Ширина, см60
Вес, кг1.1
Потолочный светодиодный светильник мощностью 42 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3900-4200K


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Самовывоз невозможен
Светодиодный светильник Vitaluce V4605-1/1S, LED 38Вт, 3900-4200K - по цене 7762 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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