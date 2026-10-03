Top.Mail.Ru
Оверлок Comfort 110 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оверлок Comfort 110

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оверлок Comfort 110 - фото 1
Оверлок Comfort 110 - фото 2
Оверлок Comfort 110 - фото 3
Оверлок Comfort 110 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оверлок
  • Оверлок Comfort 110 - фото 1
  • Оверлок Comfort 110 - фото 2
  • Оверлок Comfort 110 - фото 3
  • Оверлок Comfort 110 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Оверлок Comfort 110
14 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Generic Comfort
Тип товара
Оверлок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х33
Вес, кг.
10

Описание товара Оверлок Comfort 110

Оверлок это машина, основное предназначение которой – обрезка и обработка краев ткани при шитье изделий из сыпучих тканей. Оверлок Comfort 110 не заменяет швейную машину, но служит ее немаловажным дополнением, позволяя делать те операции, с которыми швейная машина в силу своих конструктивных особенностей справиться не в состоянии. Особенностью оверлочных строчек является их эластичность, что делает оверлок незаменимым при шитье изделий из трикотажа. При работе с оверлоком важны две вещи. Первая — это заправка ниток в такие неудобные механизмы, как петлители, и вторая — настройка баланса оверлочной строчки. Оригинальный откидывающейся столик не просто облегчает, а делает процесс заправки легким даже для ребенка.



Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины

Отзывы о товаре Оверлок Comfort 110




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Generic Comfort
Тип товара
Оверлок
Страна производитель
Китай
Описание
Оверлок это машина, основное предназначение которой – обрезка и обработка краев ткани при шитье изделий из сыпучих тканей. Оверлок Comfort 110 не заменяет швейную машину, но служит ее немаловажным дополнением, позволяя делать те операции, с которыми швейная машина в силу своих конструктивных особенностей справиться не в состоянии. Особенностью оверлочных строчек является их эластичность, что делает оверлок незаменимым при шитье изделий из трикотажа. При работе с оверлоком важны две вещи. Первая — это заправка ниток в такие неудобные механизмы, как петлители, и вторая — настройка баланса оверлочной строчки. Оригинальный откидывающейся столик не просто облегчает, а делает процесс заправки легким даже для ребенка.


Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оверлок Comfort 110 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...