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Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)

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Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
1 310 руб.  1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300188
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Характеристики

Бренд
UserGate
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)

Описание

Запрет посещений нежелательных категорий сайтов

С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, суицидом, экстремизмом, а в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. Программа использует технологию Entensys URL Filtering 2.0, которая использует постоянно корректирующуюся и растущую базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.

Защита ребенка от сомнительных знакомств

Сайты интернет-знакомств и социальные сети стали активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая себя за их сверстников. KinderGate Родительский Контроль позволяет запретить посещение любых сайтов, связанных с интернет-знакомствами.

Блокировка опасных сайтов

KinderGate Родительский Контроль может заблокировать посещение более 5 000 000 сайтов, связанных с фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие вредоносные программы. База опасных сайтов пополняется ежедневно.

Установка режима доступа в Интернет

KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели.

Контроль мессенджеров, социальных сетей и загрузки файлов

Для предупреждения общения с нежелательными собеседниками в KinderGate Родительский Контроль реализован мониторинг сообщений в различных сетевых мессенджерах. Программный продукт поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MSN, Mail.ru, YMSG. Кроме того, KinderGate Родительский Контроль позволяет следить за перепиской ребенка в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и FaceBook. При просмотре истории сообщений предоставлена возможность выбрать период времени и необходимый протокол. KinderGate Родительский Контроль также контролирует скачивание определенных видов файлов (EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.).

Контентная фильтрация

Безопасным для детей интернет делает также модуль морфологического анализа электронных ресурсов. Пользователь может включить проверку контента по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ списка). Кроме того, KinderGate Родительский Контроль предоставляет возможность редактирования словаря плохих слов с помощью специальной утилиты.

Блокировка контекстной рекламы и баннеров

От перехода детей на ресурсы сомнительного содержания также оберегает фильтр контекстной рекламы, доступный в настройках веб-серфинга. Родителям данный функционал будет полезен не меньше - появляющиеся на огромном количестве сайтов баннеры чаще всего не приносят положительных эмоций.

Безопасный поиск

Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Яндекс, Google и других.

Мониторинг и статистика

Кроме запрета доступа, KinderGate Родительский Контроль может использоваться просто для мониторинга действий ребенка в Сети. Продукт предоставляет отчеты по категориям сайтов, которые посещал ребенок, по времени использования интернета и т.д. Возможность подобного контроля позволяет делать достоверные выводы относительно целесообразности ограничения активности ребенка в Интернете в школе и дома.

Требования к системе

Системные требования:  Программный продукт KinderGate рекомендуется устанавливать на компьютеры с  ОС Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh OSX 10.7.5 и новее,  подключенные к интернету. Для комфортной работы KinderGate требуется не менее  512 Мб оперативной памяти и 200 Мб свободного пространства на жестком диске.

Информация по установке

Установка KinderGate на компьютер с ОС Windows:

Установка программного продукта KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки.

Мастер установки автоматически выполняет все необходимые процедуры по установке KinderGate: распаковывает файлы, создает дополнительную системную службу KinderGate, а также устанавливает необходимые драйвера.

По умолчанию KinderGate устанавливается в папку %Program Files%\Entensys\KinderGate (в дальнейшем просто %KinderGate%).

После установки необходимо перезагрузить компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate под ОС Windows.

 

Установка KinderGate на компьютер с ОС Mac OSX:

Установка KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки. Следуйте подсказкам Мастера установки.По окончании установки перезагрузите компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate с ОС Mac OSX.

 

Установка KinderGate на компьютер с ОС Linux: 

Установка KinderGate производится из репозитория Entensys. Для установки необходимо выполнить следующие команды:

 

Для Ubuntu 12.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu precise extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate 

Для Ubuntu 13.10

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu saucy extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate 

Для Ubuntu 14.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu trusty extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate

Скачать документацию по установке KinderGate с ОС AltLinux, Ubuntu.

Отзывы о товаре Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
UserGate
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Запрет посещений нежелательных категорий сайтов

С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, суицидом, экстремизмом, а в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. Программа использует технологию Entensys URL Filtering 2.0, которая использует постоянно корректирующуюся и растущую базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.

Защита ребенка от сомнительных знакомств

Сайты интернет-знакомств и социальные сети стали активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая себя за их сверстников. KinderGate Родительский Контроль позволяет запретить посещение любых сайтов, связанных с интернет-знакомствами.

Блокировка опасных сайтов

KinderGate Родительский Контроль может заблокировать посещение более 5 000 000 сайтов, связанных с фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие вредоносные программы. База опасных сайтов пополняется ежедневно.

Установка режима доступа в Интернет

KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели.

Контроль мессенджеров, социальных сетей и загрузки файлов

Для предупреждения общения с нежелательными собеседниками в KinderGate Родительский Контроль реализован мониторинг сообщений в различных сетевых мессенджерах. Программный продукт поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MSN, Mail.ru, YMSG. Кроме того, KinderGate Родительский Контроль позволяет следить за перепиской ребенка в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и FaceBook. При просмотре истории сообщений предоставлена возможность выбрать период времени и необходимый протокол. KinderGate Родительский Контроль также контролирует скачивание определенных видов файлов (EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.).

Контентная фильтрация

Безопасным для детей интернет делает также модуль морфологического анализа электронных ресурсов. Пользователь может включить проверку контента по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ списка). Кроме того, KinderGate Родительский Контроль предоставляет возможность редактирования словаря плохих слов с помощью специальной утилиты.

Блокировка контекстной рекламы и баннеров

От перехода детей на ресурсы сомнительного содержания также оберегает фильтр контекстной рекламы, доступный в настройках веб-серфинга. Родителям данный функционал будет полезен не меньше - появляющиеся на огромном количестве сайтов баннеры чаще всего не приносят положительных эмоций.

Безопасный поиск

Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Яндекс, Google и других.

Мониторинг и статистика

Кроме запрета доступа, KinderGate Родительский Контроль может использоваться просто для мониторинга действий ребенка в Сети. Продукт предоставляет отчеты по категориям сайтов, которые посещал ребенок, по времени использования интернета и т.д. Возможность подобного контроля позволяет делать достоверные выводы относительно целесообразности ограничения активности ребенка в Интернете в школе и дома.

Требования к системе

Системные требования:  Программный продукт KinderGate рекомендуется устанавливать на компьютеры с  ОС Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh OSX 10.7.5 и новее,  подключенные к интернету. Для комфортной работы KinderGate требуется не менее  512 Мб оперативной памяти и 200 Мб свободного пространства на жестком диске.

Информация по установке

Установка KinderGate на компьютер с ОС Windows:

Установка программного продукта KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки.

Мастер установки автоматически выполняет все необходимые процедуры по установке KinderGate: распаковывает файлы, создает дополнительную системную службу KinderGate, а также устанавливает необходимые драйвера.

По умолчанию KinderGate устанавливается в папку %Program Files%\Entensys\KinderGate (в дальнейшем просто %KinderGate%).

После установки необходимо перезагрузить компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate под ОС Windows.

 

Установка KinderGate на компьютер с ОС Mac OSX:

Установка KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки. Следуйте подсказкам Мастера установки.По окончании установки перезагрузите компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate с ОС Mac OSX.

 

Установка KinderGate на компьютер с ОС Linux: 

Установка KinderGate производится из репозитория Entensys. Для установки необходимо выполнить следующие команды:

 

Для Ubuntu 12.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu precise extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate 

Для Ubuntu 13.10

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu saucy extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate 

Для Ubuntu 14.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu trusty extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate

Скачать документацию по установке KinderGate с ОС AltLinux, Ubuntu.

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