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Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)

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Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Навигационные программы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
700 руб.  970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300134
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигационные программы

Описание товара Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)

Описание

Подписка на обновления NAVITEL® – наиболее гибкий и экономичный способ доступа к самым свежим навигационным картам. Подписчики получают возможность в течение оплаченного периода загружать обновления для всех карт, предустановленных на автонавигаторе* или приобретенных дополнительно.

Преимущества подписки на обновления навигационных карт

  • Новые транспортные развязки и актуальные схемы движения: свежие навигационные карты отражают динамичное развитие и изменение дорожной сети.
  • Расширенная база POI: в каждом новом релизе добавляются Полезные Объекты Инфраструктуры (гостиницы, АЗС, банкоматы, торговые центры и другие).
  • Обновленные сведения об инфраструктуре населенных пунктов: карты включают актуальные названия улиц и нумерацию домов для точного адресного поиска.
  • Свежие данные о камерах контроля скорости: расположение стационарных дорожных радаров и камер видеофиксации.
  • Карты с высоким уровнем детализации: все улицы и дороги с учетом направленности движения и другой навигационно-значимой информации.
  • Оперативная техническая поддержка: служба поддержки NAVITEL® проконсультирует по вопросам, связанным с использование Навител Навигатор.
  • Все обновления в оплаченного периода – бесплатно: возможность загружать любые релизы карт без дополнительной платы во время действия подписки.

 

Приобретая подписку на обновления, вы получаете возможность автоматически загружать обновления карт и в полной мере пользоваться сервисами NAVITEL® и технической поддержкой.

 

Полезные ссылки:

Руководство пользователя Навител Навигатор 9

Требования к системе

Аппаратные требования

  • Навигационная система Навител Навигатор версии 9.10.1619 и выше

Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.

Windows Phone: 8.1, 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб.

 

Информация по установке

Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.

Отзывы о товаре Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигационные программы
Описание

Описание

Подписка на обновления NAVITEL® – наиболее гибкий и экономичный способ доступа к самым свежим навигационным картам. Подписчики получают возможность в течение оплаченного периода загружать обновления для всех карт, предустановленных на автонавигаторе* или приобретенных дополнительно.

Преимущества подписки на обновления навигационных карт

  • Новые транспортные развязки и актуальные схемы движения: свежие навигационные карты отражают динамичное развитие и изменение дорожной сети.
  • Расширенная база POI: в каждом новом релизе добавляются Полезные Объекты Инфраструктуры (гостиницы, АЗС, банкоматы, торговые центры и другие).
  • Обновленные сведения об инфраструктуре населенных пунктов: карты включают актуальные названия улиц и нумерацию домов для точного адресного поиска.
  • Свежие данные о камерах контроля скорости: расположение стационарных дорожных радаров и камер видеофиксации.
  • Карты с высоким уровнем детализации: все улицы и дороги с учетом направленности движения и другой навигационно-значимой информации.
  • Оперативная техническая поддержка: служба поддержки NAVITEL® проконсультирует по вопросам, связанным с использование Навител Навигатор.
  • Все обновления в оплаченного периода – бесплатно: возможность загружать любые релизы карт без дополнительной платы во время действия подписки.

 

Приобретая подписку на обновления, вы получаете возможность автоматически загружать обновления карт и в полной мере пользоваться сервисами NAVITEL® и технической поддержкой.

 

Полезные ссылки:

Руководство пользователя Навител Навигатор 9

Требования к системе

Аппаратные требования

  • Навигационная система Навител Навигатор версии 9.10.1619 и выше

Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.

Windows Phone: 8.1, 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб.

 

Информация по установке

Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.

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Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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