Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Навител Навигатор. Обновления навигационных карт (2017-2018 гг.) [NNUPGR2018] (электронный ключ)
Описание
Подписка на обновления NAVITEL® – наиболее гибкий и экономичный способ доступа к самым свежим навигационным картам. Подписчики получают возможность в течение оплаченного периода загружать обновления для всех карт, предустановленных на автонавигаторе* или приобретенных дополнительно.
Преимущества подписки на обновления навигационных карт
- Новые транспортные развязки и актуальные схемы движения: свежие навигационные карты отражают динамичное развитие и изменение дорожной сети.
- Расширенная база POI: в каждом новом релизе добавляются Полезные Объекты Инфраструктуры (гостиницы, АЗС, банкоматы, торговые центры и другие).
- Обновленные сведения об инфраструктуре населенных пунктов: карты включают актуальные названия улиц и нумерацию домов для точного адресного поиска.
- Свежие данные о камерах контроля скорости: расположение стационарных дорожных радаров и камер видеофиксации.
- Карты с высоким уровнем детализации: все улицы и дороги с учетом направленности движения и другой навигационно-значимой информации.
- Оперативная техническая поддержка: служба поддержки NAVITEL® проконсультирует по вопросам, связанным с использование Навител Навигатор.
- Все обновления в оплаченного периода – бесплатно: возможность загружать любые релизы карт без дополнительной платы во время действия подписки.
Приобретая подписку на обновления, вы получаете возможность автоматически загружать обновления карт и в полной мере пользоваться сервисами NAVITEL® и технической поддержкой.
Полезные ссылки:
Руководство пользователя Навител Навигатор 9
Требования к системе
Аппаратные требования
- Навигационная система Навител Навигатор версии 9.10.1619 и выше
Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.
Windows Phone: 8.1, 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб.
Информация по установке
Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.
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Описание
Подписка на обновления NAVITEL® – наиболее гибкий и экономичный способ доступа к самым свежим навигационным картам. Подписчики получают возможность в течение оплаченного периода загружать обновления для всех карт, предустановленных на автонавигаторе* или приобретенных дополнительно.
Преимущества подписки на обновления навигационных карт
- Новые транспортные развязки и актуальные схемы движения: свежие навигационные карты отражают динамичное развитие и изменение дорожной сети.
- Расширенная база POI: в каждом новом релизе добавляются Полезные Объекты Инфраструктуры (гостиницы, АЗС, банкоматы, торговые центры и другие).
- Обновленные сведения об инфраструктуре населенных пунктов: карты включают актуальные названия улиц и нумерацию домов для точного адресного поиска.
- Свежие данные о камерах контроля скорости: расположение стационарных дорожных радаров и камер видеофиксации.
- Карты с высоким уровнем детализации: все улицы и дороги с учетом направленности движения и другой навигационно-значимой информации.
- Оперативная техническая поддержка: служба поддержки NAVITEL® проконсультирует по вопросам, связанным с использование Навител Навигатор.
- Все обновления в оплаченного периода – бесплатно: возможность загружать любые релизы карт без дополнительной платы во время действия подписки.
Приобретая подписку на обновления, вы получаете возможность автоматически загружать обновления карт и в полной мере пользоваться сервисами NAVITEL® и технической поддержкой.
Полезные ссылки:
Руководство пользователя Навител Навигатор 9
Требования к системе
Аппаратные требования
- Навигационная система Навител Навигатор версии 9.10.1619 и выше
Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.
Windows Phone: 8.1, 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб.
Информация по установке
Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.
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