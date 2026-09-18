Антивирус DrWeb Security Space на 1 год на 5 ПК [LHW-BK-12M-5-A3] (электронный ключ)

Описание

Описание

Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе с записями в вирусных базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых видов угроз.

Защиты Dr.Web Security Space достаточно*, чтобы безопасно путешествовать по Всемирной паутине. * Только если пользователь сам не будет понижать уровень защиты Dr.Web.защиты Dr.Web.

Компоненты защиты Dr.Web

Операционная система Windows macOS Linux Антивирус Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших вирусов.

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+ + Веб-антивирус Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы. + + + Антиспам С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообщения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

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Родительский контроль Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посещения нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционированное использование, удаление или похищение информации.

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Брандмауэр Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер. + Защита от эксплойтов Защита от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости в популярных приложениях. + Защита от вымогателей Защита от троянцев-шифровальщиков на основе правил поведения программ этого типа. Защита от потери данных Постоянная защита файлов в выбранных пользователем папках от несанкционированного изменения или удаления (отключена по умолчанию). + Приватность Блокировка камеры и микрофона от несанкционированной записи звука и видео через устройство. Блокировка съемных устройств Блокировка доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры. + Облако Dr.Web Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании «Доктор Веб». + Криптограф* Сохранность информации и удаление ненужных вам данных без возможности восстановления. Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — компания «Программные системы Атлансис» +

* Криптограф поставляется только в лицензии Dr.Web Security Space + Криптограф и в коробочных продуктах Dr.Web Бастион.

Требования к системе

Системные требования

Dr.Web Security Space: Windows 10/8/7/Vista (32- 64-битные системы)

Криптограф: Windows 8/7/Vista (32- 64-битные системы)

Антивирус Dr.Web для macOS: macOS 10.7 и выше (32- и 64-битные системы)

Антивирус Dr.Web для Linux: Linux GNU / Linux с версией ядра 2.6.37 и выше (32- и 64-битные системы)

Dr.Web Security Space для Android: Android OS 4.0 и выше, Android TV 5.0 и выше, BlackBerry 10.3.2 и выше.

Информация по установке

1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.

Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.

Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.