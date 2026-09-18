Антивирус Dr.Web Katana на 1 год на 5 ПК [LHW-KK-12M-5-A3] (электронный ключ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%2 400 руб. 2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299695
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Характеристики
Описание товара Антивирус Dr.Web Katana на 1 год на 5 ПК [LHW-KK-12M-5-A3] (электронный ключ)
Описание
Преимущества
- Нейтрализует новейшие, еще не известные вашему антивирусу угрозы, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
- Обеспечивает безопасность практически с момента запуска операционной системы — Dr.Web KATANA начинает защищать еще до завершения загрузки традиционного сигнатурного антивируса!
- В отличие от традиционного антивируса Dr.Web KATANA практически не потребляет ресурсов.
- Контролирует все процессы системы, по характерному поведению выявляет вредоносные и блокирует их. Анализирует поведение каждой запущенной программы «на лету», сверяясь с постоянно обновляемым репутационным облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как ведут себя вредоносные программы, делает вывод о ее опасности, после чего принимает необходимые меры по нейтрализации угрозы.
- Не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.
- Защищает даже без доступа ПК к Интернету.
- Не конфликтует с антивирусами других производителей.
- Практически не потребляет ресурсов — для работы продукта необходимо всего 36 МБ оперативной памяти.
Функциональные возможности
- Защищает критически важные участки системы от модификаций вредоносными программами.
- Выявляет и прекращает вредоносные, подозрительные или ненадежные сценарии и процессы.
- Распознает нежелательные изменения файлов, отслеживая работу всех процессов в системе в поисках действий, характерных для поведения вредоносных программ (например, действий троянцев-вымогателей), не позволяя вредоносным объектам внедриться в процессы других программ.
- Обнаруживает и нейтрализуeт новейшие угрозы: троянцев-вымогателей (шифровальщиков), инжекторы, удаленно управляемые вредоносные объекты (распространяемые для организации ботнетов и шпионажа), а также вирусные упаковщики.
- Защищает от эксплойтов — вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости, в том числе еще не известные никому, кроме вирусописателей (т. н. уязвимости «нулевого дня»).
- Контролирует работу не только наиболее популярных браузеров, но и любых плагинов к ним; защищает от блокировщиков браузеров.
- Блокирует возможность изменения вредоносными программами загрузочных областей диска с целью невозможности запуска (например, троянцев) на компьютере.
- Предотвращает отключение безопасного режима Windows, блокируя изменения реестра.
- Не позволяет вредоносным программам добавлять в логику работы операционной системы исполнение новых задач, нужных злоумышленникам. Блокирует ряд параметров в реестре Windows, что не дает, например, изменить вирусам нормальное отображение Рабочего стола или скрыть присутствие троянца в системе при помощи руткита.
- Не позволяет вредоносному ПО изменить правила запуска программ.
- Пресекает загрузки новых или неизвестных драйверов без ведома пользователя.
- Блокирует автозапуск вредоносных программ, а также определенных приложений, например, анти-антивирусов, не давая им зарегистрироваться в реестре для последующего запуска.
- Блокирует ветки реестра, которые отвечают за драйверы виртуальных устройств, что делает невозможной установку нового виртуального устройства.
- Блокирует коммуникации между компонентами шпионского ПО и управляющим ими сервером.
- Не позволяет вредоносному ПО нарушить нормальную работу системных служб, например, вмешаться в штатное создание резервных копий файлов.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32-битные системы).
- Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64-битные системы).
- Свободной оперативной памяти: не менее 100 МБ.
- Свободное пространство на жестком диске: ~150 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.
Информация по установке
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт.
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Описание
Преимущества
- Нейтрализует новейшие, еще не известные вашему антивирусу угрозы, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
- Обеспечивает безопасность практически с момента запуска операционной системы — Dr.Web KATANA начинает защищать еще до завершения загрузки традиционного сигнатурного антивируса!
- В отличие от традиционного антивируса Dr.Web KATANA практически не потребляет ресурсов.
- Контролирует все процессы системы, по характерному поведению выявляет вредоносные и блокирует их. Анализирует поведение каждой запущенной программы «на лету», сверяясь с постоянно обновляемым репутационным облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как ведут себя вредоносные программы, делает вывод о ее опасности, после чего принимает необходимые меры по нейтрализации угрозы.
- Не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.
- Защищает даже без доступа ПК к Интернету.
- Не конфликтует с антивирусами других производителей.
- Практически не потребляет ресурсов — для работы продукта необходимо всего 36 МБ оперативной памяти.
Функциональные возможности
- Защищает критически важные участки системы от модификаций вредоносными программами.
- Выявляет и прекращает вредоносные, подозрительные или ненадежные сценарии и процессы.
- Распознает нежелательные изменения файлов, отслеживая работу всех процессов в системе в поисках действий, характерных для поведения вредоносных программ (например, действий троянцев-вымогателей), не позволяя вредоносным объектам внедриться в процессы других программ.
- Обнаруживает и нейтрализуeт новейшие угрозы: троянцев-вымогателей (шифровальщиков), инжекторы, удаленно управляемые вредоносные объекты (распространяемые для организации ботнетов и шпионажа), а также вирусные упаковщики.
- Защищает от эксплойтов — вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости, в том числе еще не известные никому, кроме вирусописателей (т. н. уязвимости «нулевого дня»).
- Контролирует работу не только наиболее популярных браузеров, но и любых плагинов к ним; защищает от блокировщиков браузеров.
- Блокирует возможность изменения вредоносными программами загрузочных областей диска с целью невозможности запуска (например, троянцев) на компьютере.
- Предотвращает отключение безопасного режима Windows, блокируя изменения реестра.
- Не позволяет вредоносным программам добавлять в логику работы операционной системы исполнение новых задач, нужных злоумышленникам. Блокирует ряд параметров в реестре Windows, что не дает, например, изменить вирусам нормальное отображение Рабочего стола или скрыть присутствие троянца в системе при помощи руткита.
- Не позволяет вредоносному ПО изменить правила запуска программ.
- Пресекает загрузки новых или неизвестных драйверов без ведома пользователя.
- Блокирует автозапуск вредоносных программ, а также определенных приложений, например, анти-антивирусов, не давая им зарегистрироваться в реестре для последующего запуска.
- Блокирует ветки реестра, которые отвечают за драйверы виртуальных устройств, что делает невозможной установку нового виртуального устройства.
- Блокирует коммуникации между компонентами шпионского ПО и управляющим ими сервером.
- Не позволяет вредоносному ПО нарушить нормальную работу системных служб, например, вмешаться в штатное создание резервных копий файлов.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32-битные системы).
- Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64-битные системы).
- Свободной оперативной памяти: не менее 100 МБ.
- Свободное пространство на жестком диске: ~150 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.
Информация по установке
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт.
Антивирус Dr.Web Katana на 1 год на 5 ПК [LHW-KK-12M-5-A3] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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