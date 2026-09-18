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Блок питания Ginzzu 800W PC800 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ginzzu 800W PC800

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Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 1
Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 2
Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 3
Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 800W PC800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296855
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Блок питания Ginzzu 800W PC800

Блок питания для систем начального уровня. Совместим с ATX 12 В версии 2,3. Корпус блока питания выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Бесшумный 12-см вентилятор с «умным» управлением скоростью. Поддерживает режимы энергосбережения C6/C7 для процессоров Intel Haswell. Мощная цепь +12 В дает выходное напряжение, которое отлично подходит для high-end видеокарт и процессоров. Кабель длиной в 400 мм подходит для установки устройства в современные корпуса с нижним расположением БП. БП защищен от перегрузки по мощности и по напряжению, от низкого напряжения и от короткого замыкания в сети.



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 800W PC800




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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания для систем начального уровня. Совместим с ATX 12 В версии 2,3. Корпус блока питания выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Бесшумный 12-см вентилятор с «умным» управлением скоростью. Поддерживает режимы энергосбережения C6/C7 для процессоров Intel Haswell. Мощная цепь +12 В дает выходное напряжение, которое отлично подходит для high-end видеокарт и процессоров. Кабель длиной в 400 мм подходит для установки устройства в современные корпуса с нижним расположением БП. БП защищен от перегрузки по мощности и по напряжению, от низкого напряжения и от короткого замыкания в сети.


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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