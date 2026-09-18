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Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey

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Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 1
Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 2
Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 3
Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 1
  • Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 2
  • Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 3
  • Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296426
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey

Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 450W ATX-AB450 (EX219184RUS-S) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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