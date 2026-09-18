Батарея для ИБП Ventura GP 12-9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296246
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
20.9
Описание товара Батарея для ИБП Ventura GP 12-9
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GP изготавливаются по технологии AGM (технология AGM – аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5.8
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1209
-
В наличииЦена 2 010 руб. 2 210 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate ES255176 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-7.2
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 140 руб. 3 170 руб.535 руб. в СплитБатарея для ИБП Ventura HR 1228W
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EX285953RUS)
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GP изготавливаются по технологии AGM (технология AGM – аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор).
Батарея для ИБП Ventura GP 12-9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ventura GP 12-9