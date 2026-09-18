Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053)
Процессоры серии AMD EPYC представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для серверных и корпоративных приложений. Среди них выделяется модель с впечатляющими характеристиками: 64 физических ядра и 128 потоков, что обеспечивает экстремальную многозадачность и высокую производительность. Изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, этот процессор сочетает эффективность и мощность, предлагая улучшенное энергопотребление без ущерба для производительности. Благодаря поддержке высоких тактовых частот, достигающих 2,25 ГГц в базовом режиме и 3,4 ГГц в режиме Turbo, данная модель способна справляться с самыми ресурсоемкими задачами, обеспечивая стабильность и скорость обработки данных. С поддержкой сокета SP3, эти процессоры легко интегрируются в современные серверные платформы, обеспечивая гибкость и совместимость. Особое внимание заслуживает способность процессора поддерживать до 4096 ГБ оперативной памяти, что позволяет эффективно работать с большими объемами данных и улучшать производительность критически важных приложений. Тип поставки OEM делает этот процессор идеальным выбором для производителей серверных систем, стремящихся предложить лучшее оборудование для корпоративных клиентов. С процессорами серии AMD EPYC ваш центр обработки данных получит надежную и производительную основу для любых задач.
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