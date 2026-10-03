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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9634
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
84
Количество потоков
168
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640045
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Описание товара Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797)
Процессоры AMD серии EPYC – это мощные и надежные решения для высокопроизводительных вычислений и серверных приложений. Представленные модели основаны на современной архитектуре Genoa и обеспечивают передовую производительность благодаря своим внушительным характеристикам.
Этот процессор оснащен 84 физическими ядрами и поддерживает 168 потоков, что позволяет эффективно справляться с многозадачными процессами и высоко нагруженными вычислениями. Базовая тактовая частота составляет 2,25 ГГц, что обеспечивает стабильную работу в стандартных условиях эксплуатации, а режим Turbo позволяет ускорить процессор до 3,7 ГГц для повышения производительности в пиковых нагрузках.
Поддержка новейшей памяти DDR5 значительно увеличивает пропускную способность и ускоряет обмен данными, что делает эти процессоры идеальными для работы с большими объемами данных и ресурсоемкими задачами. Бренд AMD всегда ассоциируется с инновациями и передовой технологией, а их серия EPYC Genoa устанавливает новые стандарты в области серверных решений.
Эти процессоры являются отличным выбором для дата-центров, облачных вычислений и других корпоративных приложений, где критически важна высокая производительность и надежность.
Процессоры AMD серии EPYC – это мощные и надежные решения для высокопроизводительных вычислений и серверных приложений. Представленные модели основаны на современной архитектуре Genoa и обеспечивают передовую производительность благодаря своим внушительным характеристикам.
Этот процессор оснащен 84 физическими ядрами и поддерживает 168 потоков, что позволяет эффективно справляться с многозадачными процессами и высоко нагруженными вычислениями. Базовая тактовая частота составляет 2,25 ГГц, что обеспечивает стабильную работу в стандартных условиях эксплуатации, а режим Turbo позволяет ускорить процессор до 3,7 ГГц для повышения производительности в пиковых нагрузках.
Поддержка новейшей памяти DDR5 значительно увеличивает пропускную способность и ускоряет обмен данными, что делает эти процессоры идеальными для работы с большими объемами данных и ресурсоемкими задачами. Бренд AMD всегда ассоциируется с инновациями и передовой технологией, а их серия EPYC Genoa устанавливает новые стандарты в области серверных решений.
Эти процессоры являются отличным выбором для дата-центров, облачных вычислений и других корпоративных приложений, где критически важна высокая производительность и надежность.
Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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