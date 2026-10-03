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Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797)

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Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) - фото 1
Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9634
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
84
Количество потоков
168
  • Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640045
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9634
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
84
Количество потоков
168
Объем кэша L1
5376
Объем кэша L2
84
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
150

Описание товара Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797)

Процессоры AMD серии EPYC – это мощные и надежные решения для высокопроизводительных вычислений и серверных приложений. Представленные модели основаны на современной архитектуре Genoa и обеспечивают передовую производительность благодаря своим внушительным характеристикам. Этот процессор оснащен 84 физическими ядрами и поддерживает 168 потоков, что позволяет эффективно справляться с многозадачными процессами и высоко нагруженными вычислениями. Базовая тактовая частота составляет 2,25 ГГц, что обеспечивает стабильную работу в стандартных условиях эксплуатации, а режим Turbo позволяет ускорить процессор до 3,7 ГГц для повышения производительности в пиковых нагрузках. Поддержка новейшей памяти DDR5 значительно увеличивает пропускную способность и ускоряет обмен данными, что делает эти процессоры идеальными для работы с большими объемами данных и ресурсоемкими задачами. Бренд AMD всегда ассоциируется с инновациями и передовой технологией, а их серия EPYC Genoa устанавливает новые стандарты в области серверных решений. Эти процессоры являются отличным выбором для дата-центров, облачных вычислений и других корпоративных приложений, где критически важна высокая производительность и надежность.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9634 OEM (100-000000797)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
9634
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
84
Количество потоков
168
Объем кэша L1
5376
Объем кэша L2
84
Развернуть
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры AMD серии EPYC – это мощные и надежные решения для высокопроизводительных вычислений и серверных приложений. Представленные модели основаны на современной архитектуре Genoa и обеспечивают передовую производительность благодаря своим внушительным характеристикам. Этот процессор оснащен 84 физическими ядрами и поддерживает 168 потоков, что позволяет эффективно справляться с многозадачными процессами и высоко нагруженными вычислениями. Базовая тактовая частота составляет 2,25 ГГц, что обеспечивает стабильную работу в стандартных условиях эксплуатации, а режим Turbo позволяет ускорить процессор до 3,7 ГГц для повышения производительности в пиковых нагрузках. Поддержка новейшей памяти DDR5 значительно увеличивает пропускную способность и ускоряет обмен данными, что делает эти процессоры идеальными для работы с большими объемами данных и ресурсоемкими задачами. Бренд AMD всегда ассоциируется с инновациями и передовой технологией, а их серия EPYC Genoa устанавливает новые стандарты в области серверных решений. Эти процессоры являются отличным выбором для дата-центров, облачных вычислений и других корпоративных приложений, где критически важна высокая производительность и надежность.
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