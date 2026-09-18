Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000
Смеситель для кухни Dorff — это сочетание функциональности и современного дизайна. Он оснащен поворотным изливом с высотой 250 мм и длиной 190 мм, что обеспечивает удобное использование и лёгкий доступ к воде. Высококачественный керамический картридж гарантирует надежную и долговечную работу смесителя, а однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и долговечность. Хромированное покрытие придает изделию стильный внешний вид и делает его идеальным дополнением к любой кухне. Монтаж смесителя осуществляется на столешнице, что позволяет сэкономить пространство и поддерживать порядок на кухне. В комплекте идет аэратор, который способствует экономии воды и уменьшает разбрызгивание. Смеситель Dorff — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и удобство в использовании на своей кухне.
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