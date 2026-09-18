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Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000

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Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 1
Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 2
Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 1
  • Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 2
  • Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
7 090 руб.  9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294215
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
35
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х15
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000

Смеситель для кухни Dorff — это сочетание функциональности и современного дизайна. Он оснащен поворотным изливом с высотой 250 мм и длиной 190 мм, что обеспечивает удобное использование и лёгкий доступ к воде. Высококачественный керамический картридж гарантирует надежную и долговечную работу смесителя, а однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и долговечность. Хромированное покрытие придает изделию стильный внешний вид и делает его идеальным дополнением к любой кухне. Монтаж смесителя осуществляется на столешнице, что позволяет сэкономить пространство и поддерживать порядок на кухне. В комплекте идет аэратор, который способствует экономии воды и уменьшает разбрызгивание. Смеситель Dorff — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и удобство в использовании на своей кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Dorff Logic D3000000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
35
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Развернуть
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Dorff — это сочетание функциональности и современного дизайна. Он оснащен поворотным изливом с высотой 250 мм и длиной 190 мм, что обеспечивает удобное использование и лёгкий доступ к воде. Высококачественный керамический картридж гарантирует надежную и долговечную работу смесителя, а однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и долговечность. Хромированное покрытие придает изделию стильный внешний вид и делает его идеальным дополнением к любой кухне. Монтаж смесителя осуществляется на столешнице, что позволяет сэкономить пространство и поддерживать порядок на кухне. В комплекте идет аэратор, который способствует экономии воды и уменьшает разбрызгивание. Смеситель Dorff — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и удобство в использовании на своей кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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