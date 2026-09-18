Утюг Vitek VT-1257
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293401
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
Uni Cera - двойное керамическое покрытие
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания, защита от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.42
Описание товара Утюг Vitek VT-1257
Утюг Vitek VT-1257 VT - это мощная и надежная модель домашнего утюга, которая отвечает основным требованиям и оснащается всеми необходимыми функциями для Вашего удобства. Подошва утюга выполнена из керамики, и обеспечивает максимально комфортную глажку без пригорания тканей. Утюг обеспечивает идеальные результаты глажки при минимальных затратах усилий. Он обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет прибору справляться с большинством тканей.
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Теги товара: российского производства, мощные, 2400 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
Uni Cera - двойное керамическое покрытие
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Развернуть
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания, защита от накипи
Страна производитель
Китай
Утюг Vitek VT-1257 VT - это мощная и надежная модель домашнего утюга, которая отвечает основным требованиям и оснащается всеми необходимыми функциями для Вашего удобства. Подошва утюга выполнена из керамики, и обеспечивает максимально комфортную глажку без пригорания тканей. Утюг обеспечивает идеальные результаты глажки при минимальных затратах усилий. Он обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет прибору справляться с большинством тканей.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, черные
Теги товара: российского производства, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, черные
Теги товара: российского производства, мощные, 2400 вт
Утюг Vitek VT-1257 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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