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Утюг Vitek VT-1257 купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-1257

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Утюг Vitek VT-1257 - фото 1
Утюг Vitek VT-1257 - фото 2
Утюг Vitek VT-1257 - фото 3
Утюг Vitek VT-1257 - фото 4
Утюг Vitek VT-1257 - фото 5
Утюг Vitek VT-1257 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 2
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 3
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 4
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 5
  • Утюг Vitek VT-1257 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293401
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
Uni Cera - двойное керамическое покрытие
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания, защита от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.42

Описание товара Утюг Vitek VT-1257

Утюг Vitek VT-1257 VT - это мощная и надежная модель домашнего утюга, которая отвечает основным требованиям и оснащается всеми необходимыми функциями для Вашего удобства. Подошва утюга выполнена из керамики, и обеспечивает максимально комфортную глажку без пригорания тканей. Утюг обеспечивает идеальные результаты глажки при минимальных затратах усилий. Он обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет прибору справляться с большинством тканей.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1257




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
Uni Cera - двойное керамическое покрытие
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Развернуть
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания, защита от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Vitek VT-1257 VT - это мощная и надежная модель домашнего утюга, которая отвечает основным требованиям и оснащается всеми необходимыми функциями для Вашего удобства. Подошва утюга выполнена из керамики, и обеспечивает максимально комфортную глажку без пригорания тканей. Утюг обеспечивает идеальные результаты глажки при минимальных затратах усилий. Он обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет прибору справляться с большинством тканей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Vitek VT-1257 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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