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Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)

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Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 1
Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 2
Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 1
  • Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 2
  • Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)
610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)

Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) – игровое устройство, которое порадует вас высоким уровнем эргономики. Мышь будет удобно использовать и в повседневном режиме. Несколько уровней DPI, между которыми можно переключаться от 800 до 2000.

Отзывы о товаре Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) – игровое устройство, которое порадует вас высоким уровнем эргономики. Мышь будет удобно использовать и в повседневном режиме. Несколько уровней DPI, между которыми можно переключаться от 800 до 2000.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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