Top.Mail.Ru
Сумка Continent 15.6" CC-215 BK Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка Continent 15.6" CC-215 BK Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 1
Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 2
Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 1
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 2
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-215 BK Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
900 руб.  2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х4
Вес, г.
700

Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-215 BK Black

Этот аксессуар подходит для всех ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюймов. Что касается защитных функций, то в данной модели предусмотрена амортизирующая подкладка. Еще одно достоинство модели заключается в наличии дополнительных отделений – так, она стала обладательницей двух внешних отделений, а также кармашка для мобильного телефона.

Отзывы о товаре Сумка Continent 15.6" CC-215 BK Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Этот аксессуар подходит для всех ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюймов. Что касается защитных функций, то в данной модели предусмотрена амортизирующая подкладка. Еще одно достоинство модели заключается в наличии дополнительных отделений – так, она стала обладательницей двух внешних отделений, а также кармашка для мобильного телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Continent 15.6" CC-215 BK Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...