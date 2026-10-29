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Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black купить с доставкой в Москве
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Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black

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Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 1
Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 2
Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 1
  • Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 2
  • Монитор ViewSonic 23.6&quot; TD2430 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб. 
Начислим 420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black
26 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viewsonic
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black

Этот дисплей можно распологать в горизонтальном или наклонном положении для удобства пользователя, предоставляя максимальные возможности сенсорного экрана. 24-дюймовый (c видимой областью 23,62) дисплей Full HD с 10-точечной поддержкой нескольких одновременных касаний ViewSonic TD2430 предлагает широкие возможности для использования в сфере розничной торговли, образования или бизнеса. Дисплей TD2430 с регулировкой положения, широким углом обзора и прочным дизайном обладает всем необходимым для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей. Дополнительное удобство заключается в кросс-совместимости с широким спектром операционных систем, включая Windows 10 и некоторые версии Android и Linux.* Благодаря безрамочному дизайну этот сенсорный дисплей работает с касаниями как ваш любимый планшет или смартфон, обеспечивая высокоточное, сверхчувствительное сенсорное взаимодействие, идеально подходящее для работы в интерактивном режиме в общественных местах.

Отзывы о товаре Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black




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Характеристики
Бренд
Viewsonic
Тип товара
Мониторы
Описание
Этот дисплей можно распологать в горизонтальном или наклонном положении для удобства пользователя, предоставляя максимальные возможности сенсорного экрана. 24-дюймовый (c видимой областью 23,62) дисплей Full HD с 10-точечной поддержкой нескольких одновременных касаний ViewSonic TD2430 предлагает широкие возможности для использования в сфере розничной торговли, образования или бизнеса. Дисплей TD2430 с регулировкой положения, широким углом обзора и прочным дизайном обладает всем необходимым для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей. Дополнительное удобство заключается в кросс-совместимости с широким спектром операционных систем, включая Windows 10 и некоторые версии Android и Linux.* Благодаря безрамочному дизайну этот сенсорный дисплей работает с касаниями как ваш любимый планшет или смартфон, обеспечивая высокоточное, сверхчувствительное сенсорное взаимодействие, идеально подходящее для работы в интерактивном режиме в общественных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black - по цене 26230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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