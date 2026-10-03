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Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey купить с доставкой в Москве
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Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey

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Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288802
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey
380 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Кабель
Интерфейс
SCART
Разъемы
SCART-SCART
Длина кабеля, м
10
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
450

Описание товара Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey

Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey Высококачественная передача видео (RGB) и аудио сигналов для устройств, имеющих SCART разъемы. Шнур Delink обладают следующими качествами: Точная передача звука и изображения без потерь и искажений. Эффективное экранирование от внешних и индуктивных шумов.

Отзывы о товаре Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Кабель
Интерфейс
SCART
Разъемы
SCART-SCART
Длина кабеля, м
10
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey Высококачественная передача видео (RGB) и аудио сигналов для устройств, имеющих SCART разъемы. Шнур Delink обладают следующими качествами: Точная передача звука и изображения без потерь и искажений. Эффективное экранирование от внешних и индуктивных шумов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнур Delink SCART-SCART 10м Grey - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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