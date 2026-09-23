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Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M

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Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 1
Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 2
Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 3
Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 1
  • Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 2
  • Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 3
  • Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M

TELECOM TA670. Кабель-переходник HDMI - VGA предназначен для подключения устройств с разъемом HDMI к VGA устройствам. В обратном направлении переходник не работает. Максимальный видео режим HDTV 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Отзывы о товаре Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
TELECOM TA670. Кабель-переходник HDMI - VGA предназначен для подключения устройств с разъемом HDMI к VGA устройствам. В обратном направлении переходник не работает. Максимальный видео режим HDTV 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Telecom HDMI - VGA M/M 1.8м TA670-1.8M - по цене 720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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