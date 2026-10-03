Кабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)-HDMI (m) 5м ферриткольца контакты позолото черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 323244
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
436
Описание товара Кабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)-HDMI (m) 5м ферриткольца контакты позолото черный
Качественный HDMI кабель позволяющий подключать видеокарту компьютера или ноутбука к монитору, ЖК-телевизору или проектору. Кабель передает как видео, так и аудио сигнал (при условии поддержки воспроизведения аудио в подключаемом устройстве).
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Качественный HDMI кабель позволяющий подключать видеокарту компьютера или ноутбука к монитору, ЖК-телевизору или проектору. Кабель передает как видео, так и аудио сигнал (при условии поддержки воспроизведения аудио в подключаемом устройстве).
Кабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)-HDMI (m) 5м ферриткольца контакты позолото черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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