Кабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 328513
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
90
Описание товара Кабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494
Кабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Кабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494
Кабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494 - купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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