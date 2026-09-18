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Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M купить с доставкой в Москве
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Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M

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Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 1
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 2
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 3
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 1
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 2
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 3
  • Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328532
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M

Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M представляет собой кабель с разъемами DisplayPort и HDMI. Кабель подобного типа является современным интерфейсом, предназначенным для соединения компьютера с монитором или системой домашнего кинотеатра. Представленная модель имеет оптимальную длину, отличается простотой в установке, так как не требует использования винтов - свободно вставляется в гнездо одной рукой.

Отзывы о товаре Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M представляет собой кабель с разъемами DisplayPort и HDMI. Кабель подобного типа является современным интерфейсом, предназначенным для соединения компьютера с монитором или системой домашнего кинотеатра. Представленная модель имеет оптимальную длину, отличается простотой в установке, так как не требует использования винтов - свободно вставляется в гнездо одной рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 3m Black CC-DP-HDMI-3M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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