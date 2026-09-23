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Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M

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Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 1
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 2
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 3
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 4
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 5
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 6
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 7
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 8
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 9
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 1
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 2
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 3
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 4
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 5
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 6
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 7
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 8
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 9
  • Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
250

Описание товара Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M

Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - по цене 680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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