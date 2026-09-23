Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 7.5m (CG150S-7.5M)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 7.5m (CG150S-7.5M)
Кабель TV-COM Видео длиной 7,5 метров — это надежное и качественное решение для подключения видеоаппаратуры. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала, минимизируя потери качества изображения. Кабель изготовлен из прочных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к износу. Продукция бренда TV-COM знаменита своим высоким качеством, что делает этот кабель отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества. Независимо от того, подключаете ли вы телевизор, проектор или другую технику, этот кабель обеспечит вам четкое и стабильное изображение. Используйте его для надежного соединения ваших устройств.
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Теги товара: кабели hdmi
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Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
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