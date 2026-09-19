Кабель VCOM HDMI - DVI 1.8м CG484GD-1.8M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467933
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
300
Описание товара Кабель VCOM HDMI - DVI 1.8м CG484GD-1.8M
Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель VCOM HDMI - DVI 1.8м CG484GD-1.8M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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