Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281108
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
зажим/липучка
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х17
Вес, кг.
1.85
Описание товара Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500
Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G применяется для обработки различных поверхностей. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью зажимов или липучки. Наличие контейнера для сбора пыли позволяет соблюдать чистоту на рабочем месте. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Крепление шлифлистов на липучке и при помощи зажимов. DustTech - новая система сбора пыли циклонного действия
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
зажим/липучка
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G применяется для обработки различных поверхностей. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью зажимов или липучки. Наличие контейнера для сбора пыли позволяет соблюдать чистоту на рабочем месте. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Крепление шлифлистов на липучке и при помощи зажимов. DustTech - новая система сбора пыли циклонного действия
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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