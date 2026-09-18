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Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 купить с доставкой в Москве
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Тестер Gembird Cablexpert NCT-2

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Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 1
Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 2
Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 3
Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 4
Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 1
  • Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 2
  • Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 3
  • Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 4
  • Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280702
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Тестер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
190

Описание товара Тестер Gembird Cablexpert NCT-2

Кабельный тестер Cablexpert NCT-2 для UTP, STP, USB кабелей - незаменимый и компактный инструмент, который обязательно должен присутствовать в арсенале любого монтажника. С его помощью мастер сможет быстро определить, есть ли неисправность в кабельной сети, протестировав кабель на обрыв, замыкание, а также проверив целостность экрана и правильность разводки кабеля. Инструмент обеспечит быстрое и эффективное тестирование. Подходит для тестирования экранированной и неэкранированной витой пары и USB кабелей.

Отзывы о товаре Тестер Gembird Cablexpert NCT-2




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Тестер
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельный тестер Cablexpert NCT-2 для UTP, STP, USB кабелей - незаменимый и компактный инструмент, который обязательно должен присутствовать в арсенале любого монтажника. С его помощью мастер сможет быстро определить, есть ли неисправность в кабельной сети, протестировав кабель на обрыв, замыкание, а также проверив целостность экрана и правильность разводки кабеля. Инструмент обеспечит быстрое и эффективное тестирование. Подходит для тестирования экранированной и неэкранированной витой пары и USB кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер Gembird Cablexpert NCT-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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