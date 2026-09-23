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Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый

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Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 4
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 5
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 4
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 5
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый

Витая пара Cablexpert UPC-5040E-SOL/100 произведена с использованием проводников из омедненного алюминия, преимуществом которого является меньшая масса по сравнению с медью. Кабель не имеет экранирования. Он подходит для прокладки в жилых, офисных, складских, торговых, производственных и других помещениях. Витая пара Cablexpert UPC-5040E-SOL/100 соответствует категории 5e. Поддерживается скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Кабель защищен от механических воздействий изоляцией из ПВХ. Тип упаковки изделия – бухта. Длина кабеля составляет 100 м.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Витая пара Cablexpert UPC-5040E-SOL/100 произведена с использованием проводников из омедненного алюминия, преимуществом которого является меньшая масса по сравнению с медью. Кабель не имеет экранирования. Он подходит для прокладки в жилых, офисных, складских, торговых, производственных и других помещениях. Витая пара Cablexpert UPC-5040E-SOL/100 соответствует категории 5e. Поддерживается скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Кабель защищен от механических воздействий изоляцией из ПВХ. Тип упаковки изделия – бухта. Длина кабеля составляет 100 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - по цене 1400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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