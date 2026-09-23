Патч-корд Cablexpert PP12-2M-50, кат.5e, UTP, 2м, серый, набор 50шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738610
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-2M-50, кат.5e, UTP, 2м, серый, набор 50шт
Cablexpert PP12-2M-50 - набор из 50 удобных и долговечных патч-кордов. На концах расположены RJ-45 коннекторы. Патч-корды рекомендуется использовать при строительстве кабельных систем, а также для подключения ПК к компьютерным сетям, например, к интернету.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Cablexpert PP12-2M-50 - набор из 50 удобных и долговечных патч-кордов. На концах расположены RJ-45 коннекторы. Патч-корды рекомендуется использовать при строительстве кабельных систем, а также для подключения ПК к компьютерным сетям, например, к интернету.
Патч-корд Cablexpert PP12-2M-50, кат.5e, UTP, 2м, серый, набор 50шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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