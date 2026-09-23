Top.Mail.Ru
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert UPC-5040E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...