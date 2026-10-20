Отвертка Rexant PH2 12-4728
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
В наличии
Код товара: 276798
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Отвертка Rexant PH2 12-4728
Отвертка PH 2х125 мм REXANT предназначена для монтажа/демонтажа крепежных соединений.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитОтвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL ...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121737, PH1х75 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка ударная Matrix 19119, PH2x100 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121747, PH1х100 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121967, SL5x100 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, Cr...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка КВТ Профи PH1x80 78611
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка ударная Matrix 19116, SL6x150 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121787, PH2х100 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "a...
Отвертка PH 2х125 мм REXANT предназначена для монтажа/демонтажа крепежных соединений.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка Rexant PH2 12-4728 - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отвертка Rexant PH2 12-4728