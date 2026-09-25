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Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

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Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
200
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 200 мм - 1 шт
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
  • Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
200
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 200 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х5х4
Вес, г.
180

Описание товара Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

Отвертка Matrix Fusion 11426 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 200 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 200 мм позволяет работать с крепежом в значительных углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
200
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 200 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix Fusion 11426 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 200 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 200 мм позволяет работать с крепежом в значительных углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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