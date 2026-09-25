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Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip" купить с доставкой в Москве
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Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749050
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Вес, г.
5

Описание товара Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip"



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Отзывы о товаре Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Описание
Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip"


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Fusion + биты + адаптер MATRIX 11453, 11 пред, PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка "anti slip" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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