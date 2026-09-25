Отвертка ударная Matrix 19116, SL6x150 мм, CrV, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка ударная Matrix 19116, SL6x150 мм, CrV, 2к рукоятка
Ударная отвертка Matrix 19116, SL6 x 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, применяется для монтажа крепежных элементов, а также демонтажа заржавевших или перетянутых резьбовых соединений типа Slotted. Металлический затыльник на рукоятке позволяет работать совместно с молотком или киянкой. Профессиональная отвертка будет полезна на строительной площадке, в мастерской, гараже, пригодится и дома. Стержень длиной 150 мм обеспечивает возможность работы с крепежом в углублениях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень выполнен из хромованадиевой стали и закален для повышения твердости.
- Усиленный шестигранный стержень — такая конструктивная особенность обеспечивает высокую сопротивляемость ударным нагрузкам.
- Надежность — стержень проходит сквозь всю рукоятку.
- Фосфатированный кончик — шлиц стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Надежное удержание инструмента — двухкомпонентная рукоятка имеет выступы, препятствующие проскальзыванию отвертки в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ударная отвертка Matrix 19116, SL6 x 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, применяется для монтажа крепежных элементов, а также демонтажа заржавевших или перетянутых резьбовых соединений типа Slotted. Металлический затыльник на рукоятке позволяет работать совместно с молотком или киянкой. Профессиональная отвертка будет полезна на строительной площадке, в мастерской, гараже, пригодится и дома. Стержень длиной 150 мм обеспечивает возможность работы с крепежом в углублениях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень выполнен из хромованадиевой стали и закален для повышения твердости.
- Усиленный шестигранный стержень — такая конструктивная особенность обеспечивает высокую сопротивляемость ударным нагрузкам.
- Надежность — стержень проходит сквозь всю рукоятку.
- Фосфатированный кончик — шлиц стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Надежное удержание инструмента — двухкомпонентная рукоятка имеет выступы, препятствующие проскальзыванию отвертки в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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