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Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка

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Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х4
Вес, г.
160

Описание товара Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка

Отвертка Matrix Anti-Slip 12226, SL8,0 х 150 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, находит применение в профессиональной сфере для закручивания и извлечения крепежа типоразмера Slotted «минус». Она пригодится слесарям, монтажникам, строителям и частным мастерам. А благодаря стержню длиной 150 мм отверткой удобно работать с крепежом, расположенным не только на поверхностях, но и в углублениях.

Преимущества

  • Высокое качество и долговечность отвертки гарантирует стержень из легированной стали CrV, закаленной до твердости 50-52 HRC.
  • Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом, повышает точность работы.
  • Намагниченное жало позволяет насадить на него саморез и работать одной рукой, а другой удерживать закрепляемую деталь.
  • Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками и мелкими насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix Anti-Slip 12226, SL8,0 х 150 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, находит применение в профессиональной сфере для закручивания и извлечения крепежа типоразмера Slotted «минус». Она пригодится слесарям, монтажникам, строителям и частным мастерам. А благодаря стержню длиной 150 мм отверткой удобно работать с крепежом, расположенным не только на поверхностях, но и в углублениях.

Преимущества

  • Высокое качество и долговечность отвертки гарантирует стержень из легированной стали CrV, закаленной до твердости 50-52 HRC.
  • Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом, повышает точность работы.
  • Намагниченное жало позволяет насадить на него саморез и работать одной рукой, а другой удерживать закрепляемую деталь.
  • Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками и мелкими насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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