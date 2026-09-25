Отвертка ударная Matrix 19119, PH2x100 мм, CrV, 2к рукоятка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Отвертка ударная Matrix 19119, PH2x100 мм, CrV, 2к рукоятка
Ударная отвертка Matrix 19119, PH2 x 100 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 100 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
- Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
- Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
- Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121737, PH1х75 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитОтвертка Matrix 12254, Anti-Slip, PH3х150 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121967, SL5x100 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка Matrix 12226, Anti-Slip, SL8,0х150 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, Cr...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитОтвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "ant...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка ударная Matrix 19116, SL6x150 мм, CrV, 2к рукоятка
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121987, SL6x100 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитОтвертка Matrix 11426, Fusion, SL8,0х200 мм, CrV, 3к рукоятка "a...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитОтвертка DENZEL 121807, PH2х150 мм, S2, 3к рукоятка
Ударная отвертка Matrix 19119, PH2 x 100 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 100 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
- Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
- Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
- Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Отвертка ударная Matrix 19119, PH2x100 мм, CrV, 2к рукоятка