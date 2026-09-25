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Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка

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Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 10
Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная рукоятка - 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 10
  • Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744497
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Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная рукоятка - 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х4
Вес, г.
150

Описание товара Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка

Комбинированная отвертка Matrix 12290, SL6,0 / PH2 мм, из стали CrV, с антискользящей двухкомпонентной рукояткой, за счет двухстороннего стержня позволяет производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений сразу двух типов: Slotted и Phillips. Она станет незаменимым инструментом для строителей, монтажников, слесарей и частных мастеров. Благодаря длине стержня 150 мм отвертка легко достает до крепежа в углублениях.

Преимущества

  • Стержень отвертки изготовлен из легированной стали CrV, поэтому отличается прочностью и долговечностью.
  • Сталь закалена до высокой твердости 50-52 HRC, что обеспечивает устойчивость к нагрузкам.
  • Двухкомпонентная рукоятка оснащена мелкими насечками, благодаря чему улучшается сцепление с крепежом.
  • Отвертка упакована в подвесную карту для удобства хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная рукоятка - 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированная отвертка Matrix 12290, SL6,0 / PH2 мм, из стали CrV, с антискользящей двухкомпонентной рукояткой, за счет двухстороннего стержня позволяет производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений сразу двух типов: Slotted и Phillips. Она станет незаменимым инструментом для строителей, монтажников, слесарей и частных мастеров. Благодаря длине стержня 150 мм отвертка легко достает до крепежа в углублениях.

Преимущества

  • Стержень отвертки изготовлен из легированной стали CrV, поэтому отличается прочностью и долговечностью.
  • Сталь закалена до высокой твердости 50-52 HRC, что обеспечивает устойчивость к нагрузкам.
  • Двухкомпонентная рукоятка оснащена мелкими насечками, благодаря чему улучшается сцепление с крепежом.
  • Отвертка упакована в подвесную карту для удобства хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 12290, Anti-Slip комбинированная SL6,0 / PH2, CrV, 150 мм, 2к рукоятка - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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