Газонокосилка Makita ELM4620
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка Makita ELM4620
Газонокосилка Makita ELM4620 предназначена для ухода за газоном площадью от 800 до 1000 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 8. Травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Особенности: Компактность при хранении Благодаря складной рукоятке Makita ELM4620 занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Вместительный травосборник Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы, что обеспечивает продолжительное время работы. Удобство управления Благодаря центральному рычагу оператор может одним движением установить необходимую высоту скашивания. Преимущества: 4-в-1: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование; Складная, регулируемая рукоятка; Мощный асинхронный двигатель; Центральная регулировка высоты кошения (8 положений); Стальной корпус; Шариковые подшипники в колесах; Функция мульчирования; Низкий уровень шума; Индикатор заполнения травосборника
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