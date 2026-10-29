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Сумка монтажника КВТ С-01 купить с доставкой в Москве
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Сумка монтажника КВТ С-01

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Сумка монтажника КВТ С-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка монтажника
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка монтажника КВТ С-01
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка монтажника
Размеры в упаковке, см
45х30х8
Вес, кг.
2

Описание товара Сумка монтажника КВТ С-01

Сумка монтажника КВТ С-01 выполнена из водонепроницаемого высококачественного полиэстера. У сумки усиленное водозащитное резиновое дно с высокими бортиками и рифленые резиновые накладки на ручках для удобства переноски. Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами. Застегивается на прочную усиленную молнию с крупными звеньями. Сумка выдерживает вес до 20 кг.



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Отзывы о товаре Сумка монтажника КВТ С-01




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка монтажника
Описание
Сумка монтажника КВТ С-01 выполнена из водонепроницаемого высококачественного полиэстера. У сумки усиленное водозащитное резиновое дно с высокими бортиками и рифленые резиновые накладки на ручках для удобства переноски. Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами. Застегивается на прочную усиленную молнию с крупными звеньями. Сумка выдерживает вес до 20 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка монтажника КВТ С-01 - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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