Сумка монтажника КВТ С-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка монтажника
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
В наличии
Код товара: 269419
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х30х8
Вес, кг.
2
Описание товара Сумка монтажника КВТ С-01
Сумка монтажника КВТ С-01 выполнена из водонепроницаемого высококачественного полиэстера. У сумки усиленное водозащитное резиновое дно с высокими бортиками и рифленые резиновые накладки на ручках для удобства переноски. Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами. Застегивается на прочную усиленную молнию с крупными звеньями. Сумка выдерживает вес до 20 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЯщик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/17, 4...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитСумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов,...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289...
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитСумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, напл...
-
В наличииЦена 2 460 руб. 3 422 руб.615 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитЯщик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 4...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитЯщик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-13, 340 х 290 х 15...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 24...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-27...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 21...
Сумка монтажника КВТ С-01 выполнена из водонепроницаемого высококачественного полиэстера. У сумки усиленное водозащитное резиновое дно с высокими бортиками и рифленые резиновые накладки на ручках для удобства переноски. Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами. Застегивается на прочную усиленную молнию с крупными звеньями. Сумка выдерживает вес до 20 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка монтажника КВТ С-01 - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка монтажника КВТ С-01