Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
42
Габаритные размеры), см
36х47.5х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х26
Вес, кг.
1.67
Описание товара Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)
Сумка для инструмента Gross Handwerker 90273 размером 475 х 260 х 360 мм, с 42 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.
Преимущества
- Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
- Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
- Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
42
Габаритные размеры), см
36х47.5х26
Страна производитель
Китай
Сумка для инструмента Gross Handwerker 90273 размером 475 х 260 х 360 мм, с 42 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.
Преимущества
- Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
- Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
- Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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