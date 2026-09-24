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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18) купить с доставкой в Москве
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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)

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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
24
Высота, см
21.5
Длина, м
47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
24
Высота, см
21.5
Длина, м
47
Габаритные размеры), см
24x21.5x47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х22
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)

Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)



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Отзывы о товаре Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
24
Высота, см
21.5
Длина, м
47
Габаритные размеры), см
24x21.5x47
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 215 мм, (18?), Профессионал (38155-18) - по цене 2810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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