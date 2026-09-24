Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 722375
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2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
25x24x65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х24
Вес, кг.
2.98
Описание товара Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)
Прочный металлический ящик позволяет организвовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика если это необходимо.Длина , мм 640Ширина , мм 250Высота , мм 240Съемная полка даОрганайзер даМатериал корпуса и крышки Металл / ПластикМатериал замка ПластикМатериал ручки Металл / ПластикПреимуществаМеталлический корпус.Съемная полка для размещения мелких предметов или самых востребованных инструментов.Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов.Широкая металлическая ручка для регулировки центра тяжести ящика при переноске.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
25x24x65
Страна производитель
Китай
Прочный металлический ящик позволяет организвовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика если это необходимо.Длина , мм 640Ширина , мм 250Высота , мм 240Съемная полка даОрганайзер даМатериал корпуса и крышки Металл / ПластикМатериал замка ПластикМатериал ручки Металл / ПластикПреимуществаМеталлический корпус.Съемная полка для размещения мелких предметов или самых востребованных инструментов.Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов.Широкая металлическая ручка для регулировки центра тяжести ящика при переноске.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)