Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 266843
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
377
Описание товара Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7
Универсальный набор инструментов – это набор ручного инструмента, состоящий из большого количества предметов и предназначенный для помощи при выполнении широкого спектра задач. Изделия, входящие в набор, сделаны из легированной стали с добавлением хрома и ванадия.
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Универсальный набор инструментов – это набор ручного инструмента, состоящий из большого количества предметов и предназначенный для помощи при выполнении широкого спектра задач. Изделия, входящие в набор, сделаны из легированной стали с добавлением хрома и ванадия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Компактный набор инструментов, качество хорошее для такой стоимости, тем более покупал со скидкой, всё работает.
Недостатки:
Внутреннее наполнение коробки, тончайший пластик, вылазиет и мнётся.
Комментарий:
За такую стоимость со скидкой не пожалел, что купил.
Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7
Достоинства:
Компактный набор инструментов, качество хорошее для такой стоимости, тем более покупал со скидкой, всё работает.
Недостатки:
Внутреннее наполнение коробки, тончайший пластик, вылазиет и мнётся.
Комментарий:
За такую стоимость со скидкой не пожалел, что купил.