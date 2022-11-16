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Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7

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Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 1
Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 2
Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 1
  • Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 2
  • Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7
570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
377

Описание товара Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7

Универсальный набор инструментов – это набор ручного инструмента, состоящий из большого количества предметов и предназначенный для помощи при выполнении широкого спектра задач. Изделия, входящие в набор, сделаны из легированной стали с добавлением хрома и ванадия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7

16.11.2022
Игорь

Достоинства:
Компактный набор инструментов, качество хорошее для такой стоимости, тем более покупал со скидкой, всё работает.

Недостатки:
Внутреннее наполнение коробки, тончайший пластик, вылазиет и мнётся.

Комментарий:
За такую стоимость со скидкой не пожалел, что купил.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструментов – это набор ручного инструмента, состоящий из большого количества предметов и предназначенный для помощи при выполнении широкого спектра задач. Изделия, входящие в набор, сделаны из легированной стали с добавлением хрома и ванадия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.11.2022
Игорь

Достоинства:
Компактный набор инструментов, качество хорошее для такой стоимости, тем более покупал со скидкой, всё работает.

Недостатки:
Внутреннее наполнение коробки, тончайший пластик, вылазиет и мнётся.

Комментарий:
За такую стоимость со скидкой не пожалел, что купил.


Набор инструментов Stayer Standard 22054-H7 - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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