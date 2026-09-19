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Набор ключей Patriot SKH-9 купить с доставкой в Москве
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Набор ключей Patriot SKH-9

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Набор ключей Patriot SKH-9 - фото 1
Набор ключей Patriot SKH-9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей Patriot SKH-9 - фото 1
  • Набор ключей Patriot SKH-9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394034
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
22х11х4
Вес, г.
500

Описание товара Набор ключей Patriot SKH-9

Наборы шестигранных ключей изготовлены из прочной Cr-V стали и отвечают всем мировым стандартам качества. Удобный пластиковый держатель для хранения и перевозки.

Отзывы о товаре Набор ключей Patriot SKH-9




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Наборы шестигранных ключей изготовлены из прочной Cr-V стали и отвечают всем мировым стандартам качества. Удобный пластиковый держатель для хранения и перевозки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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