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Набор инструментов Sparta 13534 (13534) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Sparta 13534 (13534)

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Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 1
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 2
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 3
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 4
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 5
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 6
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 7
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 8
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 9
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 10
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 11
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 12
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 13
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 14
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 15
Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
25
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 7, 8, 9, 10 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 6 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штПинцет - 1 штДержатель для бит с магнитом - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 1
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 2
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 3
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 4
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 5
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 6
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 7
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 8
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 9
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 10
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 11
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 12
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 13
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 14
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 15
  • Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов Sparta 13534 (13534)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
25
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 7, 8, 9, 10 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 6 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штПинцет - 1 штДержатель для бит с магнитом - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Количество гаечных ключей, шт
25
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
500

Описание товара Набор инструментов Sparta 13534 (13534)

Набор Sparta 13534 включает 25 предметов, необходимых при проведении слесарно-монтажных работ. Он рассчитан на бытовое использование, поэтому будет полезен в хозяйстве. С помощью часовых отверток можно провести точные работы, биты и торцевые головки позволяют осуществить монтаж/демонтаж резьбовых соединений, вспомогательный инструмент пригодится для захвата и удержания деталей, удлинитель используется для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Комплектующие набора выполнены из инструментальной стали и закалены, что придает им необходимую прочность и твердость.
  • Отвертка, бокорезы и длинногубцы имеют пластиковые рукоятки для удобства захвата.
  • Компактный тканевый пенал на молнии обеспечивает удобство и безопасность транспортировки/хранения набора.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Sparta 13534 (13534)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
25
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 7, 8, 9, 10 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 6 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штПинцет - 1 штДержатель для бит с магнитом - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Количество гаечных ключей, шт
25
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 13534 включает 25 предметов, необходимых при проведении слесарно-монтажных работ. Он рассчитан на бытовое использование, поэтому будет полезен в хозяйстве. С помощью часовых отверток можно провести точные работы, биты и торцевые головки позволяют осуществить монтаж/демонтаж резьбовых соединений, вспомогательный инструмент пригодится для захвата и удержания деталей, удлинитель используется для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Комплектующие набора выполнены из инструментальной стали и закалены, что придает им необходимую прочность и твердость.
  • Отвертка, бокорезы и длинногубцы имеют пластиковые рукоятки для удобства захвата.
  • Компактный тканевый пенал на молнии обеспечивает удобство и безопасность транспортировки/хранения набора.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Sparta 13534 (13534) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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