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Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227)

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Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649125
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227)
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
630

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227)

Набор Matrix 11227 из 9 удлиненных оксидированных имбусовых ключей размером 2,0-12 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Удлиненные рабочие части обеспечивают удобный доступ в труднодоступные места.

Преимущества

  • Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
  • Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие надежно защищает инструменты от разрушения.
  • Универсальность — короткие части инструментов можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие.
  • Продуманная комплектация — в набор входит удобный пластиковый держатель с отверстием для подвесного хранения.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 11227 из 9 удлиненных оксидированных имбусовых ключей размером 2,0-12 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Удлиненные рабочие части обеспечивают удобный доступ в труднодоступные места.

Преимущества

  • Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
  • Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие надежно защищает инструменты от разрушения.
  • Универсальность — короткие части инструментов можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие.
  • Продуманная комплектация — в набор входит удобный пластиковый держатель с отверстием для подвесного хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, удлиненные Matrix (11227) - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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