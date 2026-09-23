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Набор ключей Сервис ключ TORX 70675 купить с доставкой в Москве
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Набор ключей Сервис ключ TORX 70675

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Набор ключей Сервис ключ TORX 70675 - фото 1
Набор ключей Сервис ключ TORX 70675 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей Сервис ключ TORX 70675 - фото 1
  • Набор ключей Сервис ключ TORX 70675 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466992
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Характеристики

Бренд
Torx
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
25х10х4
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей Сервис ключ TORX 70675

Набор шестигранных ключей из качественной хром-ванадиевой стали



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Отзывы о товаре Набор ключей Сервис ключ TORX 70675




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Характеристики
Бренд
Torx
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор шестигранных ключей из качественной хром-ванадиевой стали


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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