Top.Mail.Ru
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Autovirazh AV-212108

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 1
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 2
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 3
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 4
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 5
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 6
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 7
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 8
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 9
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 10
Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 1
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 2
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 3
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 4
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 5
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 6
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 7
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 8
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 9
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 10
  • Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266807
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AUTOVIRAZH
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
6.8

Описание товара Набор инструментов Autovirazh AV-212108

Комплектация: Привод 1/4. Трещотка 1/4 24 зубцов. Головки 6 граней— 13 шт.: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Головки со вставкой TORX — 7 шт.: Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30. Удлинители 50 мм— 1шт., 7 5мм — 1 шт. Головки удлиненные 6 граней -8 шт.: 6-7-8-9-10-11-12-13 мм. Отверточная рукоятка — 1 шт. Вороток 115 мм — 1 шт. Головки со вставкой HEX — 4 шт.: 3-4-5-6. Головки со вставкой SLOTTED-3шт.: 4-5.5-6.5. Головки со вставкой PHILLIPS-2 шт.: PH 1-2. Головки со вставкой POZI -2 шт: PZ 1-2. Карданный шарнир — 1 шт. Головки Е-типа — 5шт: Е4-Е5-Е6-Е7-Е8. Ключ шестигранный Г-образный— 3 шт.: 1.5-2-2.5мм. Привод 1/2. Трещотка 1/2 24 зубцов -1 шт. Головки 6 граней -17 шт.: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32. Удлинители 120 мм— 1шт., 250 мм — 1шт. Биты TORX — 5шт.: Т40-Т45-Т50-Т55-Т60. Головки удлиненные 6 граней -5шт.: 14-15-17-19 мм. Биты шестигранные (HEX)-5шт: 7— 8-10-12-14. Биты шлицевые (SLOTTED) — 3шт.: 8-10-12. Биты PHILLIPS-2шт: PH 3-4. Биты POZI -2шт: PZ 3-4. Головки свечные 16 мм -1шт., 21 мм -1шт. Карданный шарнир — 1шт. Держатель бит 1/2 — 1 шт. Адаптер для воротка 3/8 * 1/2 — 1шт. Головки Е-типа — 8 шт. Е10-Е11-Е12-Е14-Е16-Е18-Е20-Е24. Кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Autovirazh AV-212108




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AUTOVIRAZH
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектация: Привод 1/4. Трещотка 1/4 24 зубцов. Головки 6 граней— 13 шт.: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Головки со вставкой TORX — 7 шт.: Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30. Удлинители 50 мм— 1шт., 7 5мм — 1 шт. Головки удлиненные 6 граней -8 шт.: 6-7-8-9-10-11-12-13 мм. Отверточная рукоятка — 1 шт. Вороток 115 мм — 1 шт. Головки со вставкой HEX — 4 шт.: 3-4-5-6. Головки со вставкой SLOTTED-3шт.: 4-5.5-6.5. Головки со вставкой PHILLIPS-2 шт.: PH 1-2. Головки со вставкой POZI -2 шт: PZ 1-2. Карданный шарнир — 1 шт. Головки Е-типа — 5шт: Е4-Е5-Е6-Е7-Е8. Ключ шестигранный Г-образный— 3 шт.: 1.5-2-2.5мм. Привод 1/2. Трещотка 1/2 24 зубцов -1 шт. Головки 6 граней -17 шт.: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32. Удлинители 120 мм— 1шт., 250 мм — 1шт. Биты TORX — 5шт.: Т40-Т45-Т50-Т55-Т60. Головки удлиненные 6 граней -5шт.: 14-15-17-19 мм. Биты шестигранные (HEX)-5шт: 7— 8-10-12-14. Биты шлицевые (SLOTTED) — 3шт.: 8-10-12. Биты PHILLIPS-2шт: PH 3-4. Биты POZI -2шт: PZ 3-4. Головки свечные 16 мм -1шт., 21 мм -1шт. Карданный шарнир — 1шт. Держатель бит 1/2 — 1 шт. Адаптер для воротка 3/8 * 1/2 — 1шт. Головки Е-типа — 8 шт. Е10-Е11-Е12-Е14-Е16-Е18-Е20-Е24. Кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Autovirazh AV-212108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...