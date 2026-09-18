Набор инструментов Autovirazh AV-212108
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Autovirazh AV-212108
Комплектация: Привод 1/4. Трещотка 1/4 24 зубцов. Головки 6 граней— 13 шт.: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Головки со вставкой TORX — 7 шт.: Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30. Удлинители 50 мм— 1шт., 7 5мм — 1 шт. Головки удлиненные 6 граней -8 шт.: 6-7-8-9-10-11-12-13 мм. Отверточная рукоятка — 1 шт. Вороток 115 мм — 1 шт. Головки со вставкой HEX — 4 шт.: 3-4-5-6. Головки со вставкой SLOTTED-3шт.: 4-5.5-6.5. Головки со вставкой PHILLIPS-2 шт.: PH 1-2. Головки со вставкой POZI -2 шт: PZ 1-2. Карданный шарнир — 1 шт. Головки Е-типа — 5шт: Е4-Е5-Е6-Е7-Е8. Ключ шестигранный Г-образный— 3 шт.: 1.5-2-2.5мм. Привод 1/2. Трещотка 1/2 24 зубцов -1 шт. Головки 6 граней -17 шт.: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32. Удлинители 120 мм— 1шт., 250 мм — 1шт. Биты TORX — 5шт.: Т40-Т45-Т50-Т55-Т60. Головки удлиненные 6 граней -5шт.: 14-15-17-19 мм. Биты шестигранные (HEX)-5шт: 7— 8-10-12-14. Биты шлицевые (SLOTTED) — 3шт.: 8-10-12. Биты PHILLIPS-2шт: PH 3-4. Биты POZI -2шт: PZ 3-4. Головки свечные 16 мм -1шт., 21 мм -1шт. Карданный шарнир — 1шт. Держатель бит 1/2 — 1 шт. Адаптер для воротка 3/8 * 1/2 — 1шт. Головки Е-типа — 8 шт. Е10-Е11-Е12-Е14-Е16-Е18-Е20-Е24. Кейс.
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