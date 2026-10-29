Мотыга Зубр 39594
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
220
Общая длина, мм
1465
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 266738
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
220
Общая длина, мм
1465
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.52х0.22х0.16
Вес, г.
740
Описание товара Мотыга Зубр 39594
Мотыга ЗУБР 39594 ''эксперт'' трапециевидный профиль алюминиевый черенок 215х65х1465мм Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали, закалена и покрыта порошковой краской, защищающей инструмент от коррозии. Лёгкий и прочный алюминиевый черенок позволяет затрачивать значительно меньше усилий во время работы и увеличивает срок службы изделия. Эргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобный хват и уменьшает утомляемость. Лезвие надёжно закреплено на черенке с помощью заклепки из нержавеющей стали.
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Бренд
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
220
Общая длина, мм
1465
Страна производитель
Россия
Мотыга ЗУБР 39594 ''эксперт'' трапециевидный профиль алюминиевый черенок 215х65х1465мм Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали, закалена и покрыта порошковой краской, защищающей инструмент от коррозии. Лёгкий и прочный алюминиевый черенок позволяет затрачивать значительно меньше усилий во время работы и увеличивает срок службы изделия. Эргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобный хват и уменьшает утомляемость. Лезвие надёжно закреплено на черенке с помощью заклепки из нержавеющей стали.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Купить Мотыга Зубр 39594 - по цене 580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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