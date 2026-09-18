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Генератор бензиновый Champion IGG950 купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый Champion IGG950

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Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 1
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 2
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 3
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 4
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 5
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 6
Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 1
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 2
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 3
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 4
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 5
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 6
  • Генератор бензиновый Champion IGG950 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265450
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Генератор
Размеры в упаковке, см
33х33х28
Вес, кг.
12

Описание товара Генератор бензиновый Champion IGG950

Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Champion IGG950




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Генератор
Описание
Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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