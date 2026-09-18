Генератор бензиновый Champion IGG950
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Характеристики
Тип товара
Генератор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265450
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х33х28
Вес, кг.
12
Описание товара Генератор бензиновый Champion IGG950
Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.
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Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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