Водонагреватель Thermex IC 15 U
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265061
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х31х30
Вес, кг.
5.5
Описание товара Водонагреватель Thermex IC 15 U
Серия доступных и привлекательных водонагревателей небольшого объёма с внутренним баком из нержавеющей стали. Inox Cask представляет собой идеальное решение для небольшой квартиры или дачи. Удобный, надёжный, простой в управлении и доступный водонагреватель.
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Серия доступных и привлекательных водонагревателей небольшого объёма с внутренним баком из нержавеющей стали. Inox Cask представляет собой идеальное решение для небольшой квартиры или дачи. Удобный, надёжный, простой в управлении и доступный водонагреватель.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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